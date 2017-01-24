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TÜRKAN ŞORAY YENİ EVİNE TAŞINDI

TÜRKAN ŞORAY YENİ EVİNE TAŞINDI 113

Yeşilçam'ın sultanı Türkan Şoray, yeni evine taşındı. Şoray, Beykoz'daki Çubuklu Vadi Evleri'nden 8 milyon liraya villa aldı. Usta oyuncu, 2.5 ay süren ev dekorasyonu için ise 4 milyon lira harcadı.