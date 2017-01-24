TÜRKAN ŞORAY YENİ EVİNE TAŞINDI

Yeşilçam'ın sultanı Türkan Şoray, yeni evine taşındı. Şoray, Beykoz'daki Çubuklu Vadi Evleri'nden 8 milyon liraya villa aldı. Usta oyuncu, 2.5 ay süren ev dekorasyonu için ise 4 milyon lira harcadı.