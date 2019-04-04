Türkan Şoray'dan şok Kadir İnanır açıklaması!

Geçtiğimiz gün Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde gençlerle bir araya gelen yeşilçam efsanesi Türkan Şoray, birçok filmde beraber rol aldığı Kadir İnanır hakkında flaş sözler sarf etti.

Öğrencilerin açtığı ‘Gönüllerden Tuvallere Türkan Şoray’ sergisini çok beğenen Şoray, gördüğü büyük ilgi karşısında “Ben bu sevgiyle 100 yıl daha yaşarım” diyerek gözyaşlarını tutamadı.

Türkan Şoray 50 yıllık sinema kariyerinde oynamaktan en çok keyif aldığı kişinin Kadir İnanır olduğunu açıkladı.

BİRÇOK FİLMDE OYNADILAR

Türkan Şoray, “Ben yıllar içinde onun ismini hep söylüyorum. Ama o adımı hiç anmıyor. Bu yüzden biraz küsüm. Kadir çok kibirli, sizce de öyle değil mi? Neyse şaka yaptım, şaka”

Türkan Şoray kendisini star olarak görmediğini ve güzel bulmadığını da söyledi.

Türkan Şoray ile Kadir İnanır, ‘Selvi Boylum Al Yazmalım’, ‘Deprem’, ‘Dila Hanım’, ‘Devlerin Aşkı’, ‘Cevriyem’, ‘Bodrum Hakimi’ gibi birçok filmde oynadı.