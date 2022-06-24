Temaslarda bulunmak üzere dün KKTC’ye gelen Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yangın nedeniyle bugünkü programlarını iptal etti.

Oktay’ın bugün KKTC’den ayrılarak Türkiye’ye döneceği belirtildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın bugün, Kalkınma Bankası konferans salonunda düzenlenecek “Girişimcilik Hibe Programı”na iştirak edecek ve sonrasında genç sporcularla buluşması planlanıyordu.

Oktay daha sonra, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi KKTC Akademik Birimi Kampüsü’nde incelemelerde bulunacak, Beyarmudu Belediyesi’ni ziyaret edecek ve kadın üreticiler ve girişimcilerle görüşecekti.

Dün KKTC’ye gelen Oktay, ilk önce Cumhurbaşkanı Tatar ve Başbakan Üstel ile birlikte yangın bölgesinde incelemelerde bulunmuştu.

Oktay daha sonra Cumhurbaşkanı Tatar, Meclis Başkanı Töre ve Başbakan Üstel ile görüşmüştü.

BRT