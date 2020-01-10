TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ KKTC OFİSİ AÇILDI

Türkiye İhracatçılar Meclisi KKTC Ofisi açıldı.KKTC ihracatının geliştirilmesi ve Kıbrıs Türk Sanayi Odası bünyesinde Türkiye İhracatçılar Meclisi KKTC Ofisi’nin açılması kapsamında düzenlenen etkinlikte bir de mutabakat zaptı imzalandı.

Etkinlikte konuşan Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk,ofisin, KKTC ihracatının artırılması amacıyla açılacağını dile getirerek, KKTC’nin sürdürülebilir bir ekonomik yapıya kavuşabilmesi ve kendi ayakları üzerinde durabilmesinin üretmekten ve daha fazla ihracat yapmaktan geçtiğini söyledi.

Üretilen ürünlerin öncelikli olarak ihracat odaklı olmasının önemini de vurgulayan Avunduk, KKTC’de ihracatta bir düşüşün söz konusu olduğuna işaret ederek, 1980’li yıllarda %50’lere kadar yükselen ihracatın ithalatı karşılama oranının günümüzde %6’lara kadar düştüğünü belirtti.

Avunduk, “Türkiye İhracatçılar Meclisi ile KKTC’deki teknik ekiplerin gerekli ön çalışmaları yapmasından sonra, KKTC ihracatının ithalatı karşılama oranının, beş yıl içerisinde ikili hanelere çıkarılmasını hedef olarak belirleyelim” çağrısı yaptı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle de, 1937 yılından bu yana faaliyette olan meclisin çalışmaları hakkında bilgiler vererek, Türkiye’deki insan kaynağı, yatırımcı, sanayici ve girişimcilerin azimli çalışmaları sonucunda ülkenin bugün dünyanın 18’inci büyük ekonomisine sahip bir konumda olduğunu anlattı.

Gülle, bu yıl için 190 milyar dolar ihracat beklentisi içinde olduklarını da vurgulayarak, üyelerine ciddi destek ve eğitim olanağı sağladıklarını söyledi.

Gülle, “KKTC, ekonomi ve ihracatıyla, özgüveniyle, TİM’le birlikte daha fazla ihracat için bu ofisi açıyor. Bu ofis bir tabela ofisi olmayacak. Ölçülebilir kriterler koyuyoruz. Bu ülkenin kalkınması ve gelişmesi için buradayız. Biz bilgiyi vereceğiz, bunu kullanmak ve nimetlerinden faydalanmak size kalmış” dedi.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy da, ofisin KKTC için bir milat niteliğinde olduğunu ifade ederek, bu ofis sayesinde ülke için birçok yeni kapının açılabileceğini belirtti.

Taçoy, istikrarsızlığın hüküm sürdüğü bölgede, istikrar adına atılan bu adımın hükümet açısından da önemli olduğunu vurgulayarak, günümüzde savaşların toprak için değil, petrol ve enerji kaynakları için çıkarıldığını anımsattı.

Kıbrıs sorunu ve çözümsüzlüğün KKTC’yi farklı noktalara taşıdığını da dile getiren Bakan Taçoy, Türkiye ile birlikte son zamanlarda atılan adımların, Rum – Yunan adımlarına karşıt bir hamle niteliğinde olduğunu söyledi.

Yaşanan gelişmelerin bölgenin 50 yıldan fazla bir süre daha önemli bir konumda olmasına neden olacağını da kaydeden Taçoy, “Enerjiye en pahalı bir şekilde sahip olan bizleri için bu yenilenebilir, daha ucuz enerji için bir fırsattır. İstikrar ve devamlılık için en önemli faktör enerjidir” dedi.

Bakan Taçoy, elektriğin, Mart ayına kadar aynı fiyattan satılmaya devam edeceğini belirterek, sonrasında da işlerin değişiklik olmadan yürütülebilmesi için çalıştıklarını vurguladı.

Taçoy, yıl sonu bazı zamlar yapmak zorunda kaldıklarını da anımsatarak, bu nedenle eleştirildiklerini ancak istikrarı sağlamaya çalıştıklarını ve bu amaçla atılan adımların ileriki günlerde kamuoyu ile paylaşılacağını söyledi.

ABAD kararları, Güney Kıbrıs’ın çözüme yanaşmaması ve Yeşil Hat Tüzüğü gibi nedenlerle sorunlar yaşanmakta olduğunu da ifade eden Taçoy, KKTC’yi tek tanıyan ülkenin Türkiye olduğunu anımsattı.

Konuşmaların ardından Avunduk ve Gülle, mutabakat zaptını imzaladı.

Ardından da Kıbrıs Türk Sanayi Odası bünyesindeki Türkiye İhracatçılar Meclisi KKTC Ofisi’nin açılışı gerçekleştirildi.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nda ofis açan Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin bünyesinde 61 ihracatçı birliği, 27 ihracatçı sektörü, 13 genel sekreterliği ve 75 bin ihracat firması bulunuyor.

İmzalanan mutabakat zaptı ile Türkiye’de ihracat konusunda yegâne çatı örgütü olan Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin bilgi, tecrübe ve olanaklarından yararlanma imkanı sağlanacak bu işbirliği ile KKTC ihracatının kısa, orta ve uzun vadede önünün açılması adına önemli bir adım atılmış olacak.