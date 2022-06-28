Türkiye, İsveç, Finlandiya ve NATO arasındaki 4'lü zirvenin ardından ortak bildiri imzalandı! İşte alınan kararlar
Türkiye, İsveç, Finlandiya ve NATO arasındaki 4'lü zirvenin ardından ortak bildiri imzalandı! İşte alınan kararlar
TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, İsveç Başbakanı Andersson ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in katıldığı Madrid'deki 4'lü zirve sona erdi. İki etap halinde gerçekleştirilen görüşme sonrası liderler ortak bildiri imzaladı.
İspanya'nın başkenti Madrid'de NATO liderler zirvesi öncesinde Türkiye, İsveç, Finlandiya ve NATO yetkilileri bir araya geldi. IFEMA Kongre Merkezi'ndeki dörtlü görüşmeye, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, İsveç Başbakanı Andersson ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg katıldı. Görüşmelerde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve MİT Başkanı Hakan Fidan da hazır bulundu.
TOPLANTI SONRASI ORTAK BİLDİRİ
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in ev sahipliğindeki görüşme, basına kapalı yapılırken iki etap halinde gerçekleştirilen toplantı sonrası Türkiye, İsveç ve Finlandiya ortak bildiri imzaladı.
Ortak bildiride alınan kararlar şöyle:
PKK ve uzantılarıyla mücadelede Türkiye'yle tam işbirliği
Terörizmin tüm biçim ve tezahürleriyle mücadelede Türkiye'yle dayanışma sergilenmesi
PYD/YPG ve FETÖ'ye destek sağlamama taahhüdü
Savunma sanayii alanında ambargo kısıtlamalara gidilmemesi, işbirliğinin artırılması
İsveç ve Finlandiya'nın terörizmle mücadele ve savunma sanayii konularındaki ulusal mevzuatlarını ve uygulamalarını tadil etme taahhüdü
Terörizm ve örgütlü suçlarla mücadele alanında istihbarat paylaşımına ilişkin yapılandırılmış işbirliği mekanizması tesisi
Terör suçlularının iadesi konusunda somut adımlar atılması ve ikili düzeyde ahdi düzenlemeler yapılması
PKK ve uzantılarının ve paravan örgütlerinin para toplama ve eleman devşirme faaliyetlerinin yasaklanması ve bunların soruşturulması
Türkiye'ye yönelik terör propagandasının engellenmesi
Finlandiya ve İsveç'in PESKO (AB Daimi Yapılandırılmış İşbirliği Süreci) dahil AB güvenlik mekanizmalarına en geniş şekilde katılımının desteklenmesi
Bu adımların uygulanmasını denetlemek üzere Adalet, İstihbarat ve Güvenlik kurumlarının katılımıyla Daimi Ortak Mekanizma kurulması
FİNLANDİYA'DAN İLK AÇIKLAMA
Görüşme sonrası açıklama yapan Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, "Türkiye NATO üyeliklerimizi desteklemeyi kabul etti. NATO'ya giriş adımlarımız konusunda birkaç güne uzlaşıya varılacak" ifadesini kullandı. Finlandiya Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanlarımız, Türkiye'nin bu hafta Madrid Zirvesi'nde Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üye olmasını destekleyeceğini teyit eden üçlü bir momerandum imzaladılar" ifadeleri kullanılarak, "Türkiye, geçtiğimiz haftalarda terör tehdidi konusundaki endişelerini dile getirdi. Finlandiya bu endişeleri ciddiye almıştır. Finlandiya, terörizmin tüm biçimlerini ve tezahürlerini kınıyor" denildi.
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