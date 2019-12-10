"TÜRKİYE MEYDAN OKUYOR!"

İngiliz Times gazetesi, Türkiye’nin Fatih ve Yavuz’un ardından Doğu Akdeniz’e üçüncü sondaj gemisi gönderme arayışına sayfalarında yer verdi.

Türkiye muhabiri Hannah Lucinda Smith’in imzalı haber, “Cüretkar Türkiye, Akdeniz’de üçüncü sondaj gemisini konuşlandıracak” başlığını taşıyor.

Sabah gazetesinde dün yayımlanan haberde, üçüncü sondaj gemisi için temas kurulan ülkeler arasında ilk iki geminin alındığı Norveç’in de olduğu bildirilmişti.

Bu habere atıfta bulunan Times, Türkiye ve Libya’nın 27 Kasım’da, deniz yetki alanları sınırlandırmasına dair mutabakat muhtırasını imzaladıklarını ve Yunanistan’ın anlaşmaya tepki gösterdiğini hatırlatıyor.