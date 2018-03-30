"TÜRKİYE SONDAJ GEMİSİ GETİRİRSE..."

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anatasiadis, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’e sondaj gemisi getirmesi halinde Rum Yönetimi’nin, konuyu BM Güvenlik Konseyi’ne bile götürebileceğini söyledi.

Rum radyosu, Anastasiadis’in Yunan ERT kanalına özel söyleşi verdiğini duyurdu. Anastasiadis, Türkiye’nin arama yapmak üzere Doğu Akdeniz’e sondaj gemisi getirmesi halinde Rum tarafının, elindeki bütün siyasi ve diplomatik imkanları harekete geçireceğini, konuyu BM Güvenlik Konseyi’ne götürebileceğini kaydetti.