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Türkiye’de toplam vaka 23 bin 934'e, can kaybı 501'e ulaştı

Türkiye’de toplam vaka 23 bin 934'e, can kaybı 501'e ulaştı

Türkiye’de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 76 kişi hayatını kaybetti

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs salgını nedeniyle son 24 saat içinde 76 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Türkiye'de Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre son 24 saatte 3 bin 13 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 76 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka 23 bin 934'e, can kaybı 501'e ulaştı.

Kovid-19 tedavisi tamamlanarak taburcu edilen toplam kişi sayısı 302 artarak 786'ya yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs salgınına ilişkin son bilgileri Twitter hesabından paylaştı.

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