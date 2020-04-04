Türkiye’de toplam vaka 23 bin 934'e, can kaybı 501'e ulaştı
Türkiye’de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 76 kişi hayatını kaybetti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs salgını nedeniyle son 24 saat içinde 76 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Türkiye'de Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre son 24 saatte 3 bin 13 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 76 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka 23 bin 934'e, can kaybı 501'e ulaştı.
Kovid-19 tedavisi tamamlanarak taburcu edilen toplam kişi sayısı 302 artarak 786'ya yükseldi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs salgınına ilişkin son bilgileri Twitter hesabından paylaştı.
Bugüne kadar yapılan 161.380 testin %12,18’i son 24 saat içinde gerçekleşti. İyileşen hasta sayımızda önemli artış oldu. Dün toplam 484 olan iyileşen hasta sayımız bugün 786’ya ulaştı. Virüs gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım.https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/HHC6gg5NRn— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 4, 2020
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.