Türkiye’de toplam vaka 23 bin 934'e, can kaybı 501'e ulaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs salgını nedeniyle son 24 saat içinde 76 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Türkiye'de Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre son 24 saatte 3 bin 13 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 76 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka 23 bin 934'e, can kaybı 501'e ulaştı.

Kovid-19 tedavisi tamamlanarak taburcu edilen toplam kişi sayısı 302 artarak 786'ya yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs salgınına ilişkin son bilgileri Twitter hesabından paylaştı.