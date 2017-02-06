TÜRKİYE’DEN GÜNDE 2,3 MİLYON DOLARLIK MAL ALIYORUZ

Artun ÇAĞA

İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) verilerine göre KKTC’nin Türkiye’den yaptığı ithalatın boyutu bir önceki yılda olduğu gibi, geçen yıl da azalmasını sürdürerek 850 milyon 945 bin 820 dolar civarında gerçekleşti. Söz konusu rakam günde 2 milyon 331 bin dolara karşılık geliyor. Resmi tatil günleri dışarıya çıkarıldığında her iş gününe karşılık gelen ithalat miktarı ise günlük 3.2 milyon doları aşıyor.

TİM verileri, KKTC’nin Türkiye’den yaptığı ithalatın geçen yıl yüzde 0,48 oranında düşüş gösterdiğini ortaya koyarken, 2015 yılı ithalatı 856 milyon 359 bin dolar civarındaydı. Ancak, söz konusu rakamlar sadece TİM’e ulaşan verilerden oluşuyor.

Ürün bazında ithalat

TİM verilerine göre Türkiye’den yaptığımız ithalatın yüzde 25’ini “Kimyevi Maddeler ve Mamulleri” kalemindeki ürünler oluşturuyor. Bu kalemdeki malları ilaçlar ve temizlik malzemeleri gibi ürünler ile hammaddeleri oluşturuyor.

Bir yılda yüzde 11,7 oranında artan 80 milyon dolarlık “Elektrik Elektronik ve Hizmet” başlığı altındaki ürünler, yüzde 29,3 oranında artan 79 milyon dolar civarındaki “Çelik” ithalatı ile yüzde 6,3 oranında artan 64 milyon dolarlık “Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri” dikkat çekiyor.

Oran olarak en yüksek artış ise yüzde 237 ile mücevher ve yüzde 235 ile halı ithalatında saptandı.

Türkiye’den ithal ettiğimiz mallar içerisinde en büyük düşüş ise yüzde 23,25 ile yine “Kimyevi Maddeler ve Mamulleri” oluşturdu.

27 başlık altındaki malların 20’sinde artış, 7’sinde ise düşüş olurken, ithalatta büyük pay sahibi olan kimyevi, maddelerdeki gerileme, ithalatın bütününde de düşüşe neden oldu.

Kıbrıs