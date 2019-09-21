TÜRKİYE’DEN GÜNEY KIBRIS RUM YÖNETİMİNE UYARI!

TC Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin (GKRY) 7 numaralı sözde ruhsat sahası için uluslararası şirketlerle anlaşma imzalamasına ilişkin, 'GKRY'nin hükümsüz ruhsatlarına dayanarak Türk kıta sahanlığında herhangi bir hidrokarbon arama çalışması yapılamayacağı konusunda tekrar uyarıyoruz.' ifadesini kullandı.



Sözcü Aksoy, GKRY'nin 7 numaralı sözde ruhsat sahası için uluslararası şirketlerle anlaşma imzaladığına dair haberler hakkında bakanlığa yöneltilen soruya yazılı yanıt verdi.



GKRY'nin, Kıbrıs Adası'nın tamamı üzerinde meşru hakları bulunan Kıbrıs Türklerini yok sayarak sınırlandırdığı 7 numaralı sözde münhasır ekonomik bölge parseli için Fransız Total ve İtalyan ENI ile anlaşma imzaladığına dair basında çıkan haberlere işaret eden Aksoy, 'Tüm uyarılarımıza rağmen GKRY'nin bu konudaki kararlılığımızı idrak edemediğini göstermektedir.' değerlendirmesini yaptı.