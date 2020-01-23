TÜRKİYE'DEN GÜNEY KIBRIS'A VETO!

Türkiye, İsviçre’nin Cenevre kentinde düzenlenen Silahsızlanma Konferansı’nın 2020 yılı ilk Genel Kurul Toplantısı’nda Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin gözlemci üyelik başvurusuna onay vermedi.

Anadolu Ajansı muhabirinin diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin, bazı ülkelerle birlikte Konferansın çalışmalarına gözlemci olarak katılmak için her yıl olduğu gibi bu yıl da başvuruda bulundu.

Bu çerçevede Türkiye’nin de Güney Kıbrıs’ın başvurusuna onay vermeyeceği duyuruldu. Böylece, Güney Kıbrıs’ın başvurusu kabul edilmedi.