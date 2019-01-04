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TÜRKİYE’DEN KKTC’YE UZANDI: 14 GÖZALTI

TÜRKİYE’DEN KKTC’YE UZANDI: 14 GÖZALTI

FETÖ operasyonu

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Samsun merkezli Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile 14 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında 5 'mahrem imam' ve 9 asker yakalandı. 

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında mahrem imamlarla ankesörlü telefonlar aracılığıyla irtibat kurdukları belirlenen astsubay ve uzman çavuşlar ile 'mahrem imam' olduğu belirlenen şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi. 

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, KKTC ile Samsun, Ankara, Bingöl, Kırklareli, Siirt, Tekirdağ, Elazığ, Mersin, Çanakkale, Adana, Eskişehir, İzmir, Sakarya ve Sivas'ta eş zamanlı operasyon düzenledi. 
Operasyonda 5 mahrem imam ile halen görevde bulunan 2 uzman çavuş ve 7 astsubay gözaltına alındı. 

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