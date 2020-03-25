TürkiyedeToplam hasta sayısı 2 bin 433
Son 24 saatte 561 tanı kondu, 15 hasta hayata veda etti.
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T.C. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Son 24 saatte 5 bin 35 test sonuçlandı. 561 tanı kondu, 15 hastamız hayata veda etti." dedi.
Koca, "Bugüne dek kaybettiğimiz hasta sayısı 59. Toplam hasta sayımız 2 bin 433. Sıfır riskle yaşamaya çalışalım." ifadesinde bulundu.
SON 24 SAATTE 5.035 test sonuçlandı. 561 tanı kondu. 15 hastamız hayata veda etti. Bugüne dek kaybettiğimiz hasta sayısı 59. Toplam hasta sayımız 2.433. SAYILAR, KAYIP ACISINI, ENDİŞEYİ İFADE EDEMEZ. Sıfır riskle yaşamaya çalışalım. Bizi hayata tedbir bağlar.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 25, 2020
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