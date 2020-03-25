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TürkiyedeToplam hasta sayısı 2 bin 433

TürkiyedeToplam hasta sayısı 2 bin 433

Son 24 saatte 561 tanı kondu, 15 hasta hayata veda etti.

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T.C. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Son 24 saatte 5 bin 35 test sonuçlandı. 561 tanı kondu, 15 hastamız hayata veda etti." dedi.

Koca, "Bugüne dek kaybettiğimiz hasta sayısı 59. Toplam hasta sayımız 2 bin 433. Sıfır riskle yaşamaya çalışalım." ifadesinde bulundu.

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