“TÜRKİYE’NİN BU TAVRI İLE KIBRIS SORUNU ÇÖZÜLEMEZ”

Rum lider Nikos Anastasiadis, müzakerelerin yeniden başlamasına hazır olduğu yönünde açıklamalar yaparken, Hükümet sözcüsü ve müzakereciden farklı değerlendirmeler geldi.

Rum Hükümet Sözcücüsü Nikos Hristodulidis, ortaya çıkan gerginlikten Türkiyeyi sorumlu olduğunu iddia ederek, “Türkiye’nin bu tavrı ile Kıbrıs sorunu çözülemez” iddiasında bulundu.

Rum basını, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Doğu Akdeniz’deki durum normale döner dönmez müzakerelerin yeniden başlaması yönünde inisiyatif alacağını söylediği bir dönemde Mavroyannis’in bu “şaşırtıcı” açıklamasının “soru işaretleri yarattığına” dikkat çekti.

Fileleftheros Gazetesi ise Rum Müzakereci Andreas Mavroyannis’in “egemenlik haklarımızı kullanmayı müzakereler çerçevesinde görüşemeyiz. Türkiye’nin yaptığı çok ileri gidiyor ve iki toplumun müzakereleri çerçevesinde çözülemez” ifadesini kullandığını yazdı.

Öte yandan Alithia gazetesi de Rum liderin müzakerelerin yeniden başlaması için inisiyatif alma tezini ortaya koyduğu bir dönemde Rum Müzakereci Mavroyannis’in “çözüm arayışının nafile olduğuna” dair şaşırtan bir açıklama yaptığına işaret etti.

BRTK