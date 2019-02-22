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TÜRKMENKÖY KIRSAL KESİM ARSALARI ELEKTRİK SORUNU ÇÖZÜLDÜ

TÜRKMENKÖY KIRSAL KESİM ARSALARI ELEKTRİK SORUNU ÇÖZÜLDÜ

İçişleri Bakanlığı açıklaması

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İçişleri Bakanlığı, Türkmenköy’de 2015 yılında tamamen altyapısız dağıtılan kırsal kesim arsalarının elektrik sorunu çözüme kavuştuğunu açıkladı.

Bakanlık internet sitesinden yapılan açıklamada, Akıncılar’da 40 yıldır devam eden iskan sorununun çözüldüğü belirtildi.

Açıklamada, Ardahan, Taşkent, Yıldırım ve Geçitkale köylerinde bulunan kırsal kesim arsalarının su, telefon, stabilize; Vadili,Yiğitler, Turunçlu ve Akova köylerinde ise su ve telefon altyapılarının tamamladığı kaydedildi..

Dövizdeki dalgalanma nedeniyle vatandaşlıkların kırsal kesim arsası borçlarını ödemesinde kolaylık sağlamak amacıyla Sterlin kurunu ise 5.20 den sabitleyerek TL cinsinden ödeme yapılabilmesine olanak sağlandı.

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