TURNUVADA ŞOK EŞLEŞME!

Slovenya’da KKTC - Güney Kıbrıs ile eşleşti!

Slovenya'da Salı gün başlayan Avrupa Barolar Birliği Futbol Turnuvası'nda ayak oyunları ile gruptan çıkamayan KKTC Barolar Takımı bugün turnuvada sıralamada alacağı yeri belirleme maçında Güney Kıbrıs Limasol Baro Takımı ile eşleşti.

Daha önce KKTC’yi bu turnuvaya alınmaması için şikayette bulunan Güney Kıbrıs Barosu’nun bu maça çıkıp çıkmayacağı merakla bekleniyor

19 takımın katıldığı ve C Grubunda mücadele eden KKTC Baro Takımı grubunda 3 takımında 6 puanı bulunmasına rağmen 3’lü averaj sisteminin devreye konmaması sonrası finallere yükselemeyince bugün turnuvada sıralamada alacağı yeri belirleme maçlarının ilkinde Güney Kıbrıs Limasol Barosu ile eşleşti.

Uluslararası Turnuvaya KKTC Bayrağı ve KKTC olarak katılan ve ülkemizi temsil eden avukatlarımızı daha önce Organizasyon komitesine şikayet ederek turnuvaya alınmamasını isteyen Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın baskılarına ret cevabı verilmişti.

11 yıldır bu turnuvaya bayrağımızı temsil ederek katılan KKTC Baro Takımı bugün saat 15.30’da bizi bu turnuvada görmek istemeyen ve defalarca şikayet ederek tanınmayan bir ülke olarak tanımlayan Güney Kıbrıs ile karşı karşıya gelecek.

Güney Kıbrıs’ın bu maça çıkıp çıkmayacağı merakla beklenirken KKTC Baro Takımında bir yandan gruptan haksızca çıkamamanın üzüntüsü yaşanırken bir yandan da Güney Kıbrıs’la eşleşmenin heyecanı yaşanıyor.