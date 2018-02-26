'Turpu Boyamışlar' Deyince...

Çocuklar Duymasın'ın yeni Havuç'u Baran Erdoğan, eleştirilere bozulup sonunda cevap verdi. Erdoğan, "Eğer bir işte çok eleştiriliyorsanız bilin ki doğru yoldasınız." dedi.

Çocuklar Duymasın'ın yeni Havuç'u Mehmet Baran Erdoğan sosyal medyada alay konusu olunca yapımcı Birol Güven açıklama yapmıştı. Erdoğan'ın kendisi de sessizliğini bozdu.

Yapımcı Birol Güven geride bıraktığımız gün sosyal medya hesabı üzerinden gizemi sona erdirdi ve yeni bölümlerde izleyeceğimiz Havuç'u bizlerle tanıştırdı.

SESSİZLİĞİNİ BOZDU