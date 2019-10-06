Turunçlu kavşağında facia gibi kaza!
3 ölü, 2 yaralı!
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Bugün saat 19.25 sıralarında Gazimağusa Lefkoşa Anayolunun Turunçlu-Ulukışla arasında trafik kazası meydana geldi.
Kaza TGK 952 ve HF 388 plakalı aracın yüz yüze çarpışması ile meydana geldi.
Kazada 3 kişi yaşamını yitirdi. Yaralanan 2 kişinin tedavisi Lefkoşa Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde sürüyor. Hayatını kaybedenlerin ve yaralıların kimlikleri henüz açıklanmadı.
Polis Basın Subaylığı soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.
Kaynak: Kıbrıs Genç TV
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