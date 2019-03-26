TUTUKLANDIKTAN SONRA BAŞKA SUÇLARI ORTAYA ÇIKTI!

BAHÇELİ’DE EV AÇMADAN TUTUKLANAN KİŞİNİN ÜÇ EVE DAHA GİRDİĞİ TESPİT EDİLDİ

Bahçeli’de bu ay içinde hırsızlık amacıyla birçok eve girdiği tespit edilen ve tutuklanan O.İ’nin ileri soruşturmasında başka suçları da ortaya çıkarıldı. Polis bültenine göre zanlının, o bölgede bulunan üç ayrı kişiye ait eve de cürüm işlemek kastıyla girdiği ancak herhangi bir şey çalmadan çıktığı tespit edildi.



