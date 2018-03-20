TUTUKLU YARGILANACAK!

Mağusa’da faaliyet gösteren Hulusiler Trading Ltd. isimli işyerinde çalıştığı sırada şirkete ait 1085 TL parayı sirkat ettiği gerekçesiyle tutuklanan zanlı Levent Toytekin, dün yeniden mahkemeye çıkarıldı

Gamze PİR BAYKUR

Mağusa’da faaliyet gösteren Hulusiler Trading Ltd. isimli iş yerinde çalıştığı sırada şirkete ait 1085 TL nakit parayı sirkat ettiği gerekçesiyle tutuklanan zanlı Levent Toytekin, almış olduğu tutukluluk süresinin dolmasının ardından dün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. “Müstahdem tarafından sirkat” suçlamasıyla mahkemeye çıkarılan zanlı Toytekin, davaları görüşülünceye değin 2 ayı geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderildi.

Soruşturma tamamlandı

Meselenin tahkikat memuru Gökhan Kol, zanlı Levent Toytekin’in 31 Ocak 2018 tarihinde, müstahdemi olduğu Hulusiler Trading Ltd. isimli işyeri adına Murat Yalçınkaya’dan tahsil ettiği 685 TL para içerisinden 100 TL’yi iş yerine verip 585 TL’yi ise vermeyerek sirkat ettiğini açıkladı. Ayrıca zanlı Toytekin’in 11 Mart 2018 tarihinde de daha önceden çalışmakta olduğu Hulusiler Trading Ltd. isimli iş yerinin 511 TL olan borcunu tahsil etmek amacıyla, Mehmet Nur’un işletmeciliği yaptığı “Meyhane-i Kültür” isimli iş yerine gittiğini belirten Kol, Nur’a ödeme alması gerektiğini, maaşından kesinti yapıldığını ve bu nedenle ödemeyi kendisinin alacağını beyan ederek 500 TL’yi alarak sahtekarlıkla para temin ettiğini açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın tamamlandığını belirten Kol, zanlının 3 ayı geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesini talep etti.

Cezaevine gönderildi

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Gökhan Asafoğulları, zanlı Levent Toytekin’in davaları görüşülünceye değin 2 ayı geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesine emir verdi.

Yeni Bakış