TUTUKLULUK SÜRESİ UZATILDI!

Yeni Bakış'tan Gamze Pir Baykur'un haberine göre; Mersin’den Mağusa Limanı’na getirdiği TIR aracın dorsesinde tespit edilen 12 kaçak göçmenin izinsiz olarak KKTC’ye giriş yapmalarına yardımcı olduğu gerekçesiyle tutuklanan TIR şoförü zanlı Özgür Siyfi, dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mersin Limanı’ndan Mağusa Limanı’na getirdiği TIR aracın dorsesinde tespit edilen Suriye uyruklu 12 kaçak göçmenin yetkili makamdan izinsiz olarak KKTC’ye giriş yapmalarına yardımcı olduğu gerekçesiyle tutuklanan TIR şoförü zanlı Özgür Siyfi hakkındaki soruşturma devam ediyor. Almış olduğu tutukluluk süresinin dolmasının ardından dün yeniden “Yetkili makamdan izinsiz KKTC’ye giriş yapmaya yardımcı olma” suçlamasıyla Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Siyfi’nin tutukluluk süresi 3 gün daha uzatıldı.

Soruşturma devam ediyor

Meselenin tahkikat memuru, Türkiye’de ikamet eden ve 4 aydır işsiz olan zanlı Özgür Siyfi’nin, 15 Kasım 2018 tarihinde Mersin Limanı’nda iş aradığı esnada tanıdığı “Kenan” isimli bir kişinin kendisine LD 851 plakalı TIR aracı KKTC’ye götürmesi karşılığında 300 TL vereceğini beyan ettiğini söyledi. “Kenan” isimli kişinin beyanı üzerine, konu kişi ile anlaşan zanlının

100 TL’yi Mersin Limanı’nda alıp konu TIR aracı Zafer isimli gemiye yüklediğini belirten tahkikat memuru, zanlının 16 Kasım 2018 tarihinde Mağusa Limanı’ndan KKTC’ye giriş yaptığını açıkladı. Tahkikat memuru, 16 Kasım tarihinde gümrük memurları tarafından konu TIR aracın dorsesinde sayım ve kontrol yapıldığı esnada Suriyeli 12 kaçak göçmen tespit edildiğini belirtti. Zanlının aynı gün mahkemeye çıkarılarak hakkında 3 günlük tutukluluk süresi temin edildiğini anımsatan tahkikat memuru, bu süre içerisinde zanlının polise gönüllü ifade verdiğini ve ifadesinde ismini verdiği kişi hakkında yapılan soruşturmada ise konu kişinin birçok kez KKTC’ye TIR getirip götürdüğünün tespit edildiğini açıkladı. Zanlı aleyhine yürütülen tahkikatın devam ettiğini ifade eden tahkikat memuru, zanlının 3 gün süreyle daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Tutukluluk süresi uzatıldı

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, zanlı Özgür Siyfi’nin tahkikat maksatları bakımından 3 gün süreyle daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.