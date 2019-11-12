TUTUKLULUK SÜRESİ UZATILDI!

Yeni Bakış'tan Gamze Pir Baykur'un haberine göre; Mağusa’da tasarrufunda 1 gr Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile yakalanan zanlı Mustafa Kurucu, dün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

PGM Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Mağusa’da

1 gr ağırlığında Sentetik Cannabionid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile yakalanan zanlı Mustafa Kurucu hakkındaki soruşturma devam ediyor. “Kanunsuz uyuşturucu madde alma” ve “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlarıyla ilgili olarak dün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Kurucu’nun tutukluluk süresi 2 gün daha uzatıldı.

Soruşturma devam ediyor

Meselenin tahkikat memuru Hasan Derman, 7 Kasım 2019 tarihinde alınan bir bilgide zanlı Mustafa Kurucu’nun tasarrufunda kanunsuz uyuşturucu madde olduğunun öğrenildiğini söyledi. Alınan bilgi üzerine aynı gün zanlı Kurucu’nun kullanımındaki aracı içerisinde tespit edildiğini belirten Derman, zanlının üzerinde yapılan aramada giymekte olduğu çorabı içerisinde foil kağıdına sarılı 1 gr Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu açıkladı. Derman, mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın devam ettiğini belirterek, zanlının 2 gün süreyle daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

2 gün daha

Mağusa Kaza Mahkemesi Kıdemli Yargıcı Çiğdem Güzeler, zanlı Mustafa Kurucu’nun tahkikat maksatları bakımından 2 gün süreyle daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.