TUTUKSUZ YARGILANACAKLAR!

Ne ararken ne bulmuşlardı!

Mağusa’da hırsızlık suçundan tutuklanıp evlerinde uyuşturucu madde bulunan Gökberk Şenes ile Kardelen Kıroğlu hakkındaki soruşturma tamamlandı

Nadire BAHADİ

Mağusa’da faaliyet gösteren Mr. Pound isimli iş yerinden 562 TL değerindeki süs ve mutfak eşyalarını çaldıkları gerekçesi ile tutuklanıp polis tarafından yapılan aramada evlerinde uyuşturucu madde de bulunan Gökberk Şenes ile Kardelen Kıroğlu tutukluluk sürelerinin dolmasının ardından dün yeniden yargıç karşısına çıkarıldı. “Kanunsuz uyuşturucu madde alma ve tasarruf” ile “Sirkat” suçlamalarını kabul eden Şenes ile “Sirkat” suçlamasını kabul eden zanlı Kardelen Kıroğlu hakkındaki soruşturma tamamlanırken, üniversite öğrencisi olarak ülkede bulunan zanlılar teminata bağlanarak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Polis soruşturmasını tamamladı

Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Vedat Bilginaylar mahkemede verdiği ifadesinde, zanlı Gökberk Şenes ile Kardelen Kıroğlu’nun 19 Aralık tarihinde Mağusa’da faaliyet gösteren Mr. Pound isimli iş yerine müşteri olarak girip raflardaki 562 TL değerindeki 83 parça yeni yıl süslemesini omuzlarında asılı duran sırt çantalarına doldurup ödeme yapmadan işletmeden çıkış yaptıklarını açıkladı. Başlatılan soruşturma kapsamında iş yerine ait güvenlik kameralarının incelendiğini belirten Bilginaylar, zanlıların 20 Aralık tarihinde tespit edilerek tutuklandığını kaydetti. Zanlı Kardelen Kıroğlu’na ait evde yapılan aramada çalınan süs eşyalarının tümünün bulunduğunu ifade eden Bilginaylar, evde ayrıca zanlı Gökberk Şenes’e ait olduğu ortaya çıkan yarım gram Senetetik Cannabinoid türü uyuşturucu maddenin de bulunarak emare alındığını kaydetti. Zanlılar hakkında yürütülen soruşturmanın tamamlandığını ifade eden Bilginaylar, üniversite öğrencileri Gökberk Şenes ile Kardelen Kıroğlu’nun teminata bağlanmasını talep etti.

Havadis