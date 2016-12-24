  • BIST 76.972
  • Altın 128,025
  • Dolar 3,5120
  • Euro 3,6706
  • Lefkoşa 12 °C
  • Girne 12 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 12 °C

TUTUKSUZ YARGILANACAKLAR!

»
TUTUKSUZ YARGILANACAKLAR!
Ne ararken ne bulmuşlardı!

Mağusa’da hırsızlık suçundan tutuklanıp evlerinde uyuşturucu madde bulunan Gökberk Şenes ile Kardelen Kıroğlu hakkındaki soruşturma tamamlandı

Nadire BAHADİ

 Mağusa’da faaliyet gösteren Mr. Pound isimli iş yerinden 562 TL değerindeki süs ve mutfak eşyalarını çaldıkları gerekçesi ile tutuklanıp polis tarafından yapılan aramada evlerinde uyuşturucu madde de bulunan Gökberk Şenes ile Kardelen Kıroğlu tutukluluk sürelerinin dolmasının ardından dün yeniden yargıç karşısına çıkarıldı. “Kanunsuz uyuşturucu madde alma ve tasarruf” ile “Sirkat” suçlamalarını kabul eden Şenes ile “Sirkat” suçlamasını kabul eden zanlı Kardelen Kıroğlu hakkındaki soruşturma tamamlanırken, üniversite öğrencisi olarak ülkede bulunan zanlılar teminata bağlanarak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Polis soruşturmasını tamamladı

Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Vedat Bilginaylar mahkemede verdiği ifadesinde, zanlı Gökberk Şenes ile Kardelen Kıroğlu’nun 19 Aralık tarihinde Mağusa’da faaliyet gösteren Mr. Pound isimli iş yerine müşteri olarak girip raflardaki 562 TL değerindeki 83 parça yeni yıl süslemesini omuzlarında asılı duran sırt çantalarına doldurup ödeme yapmadan işletmeden çıkış yaptıklarını açıkladı. Başlatılan soruşturma kapsamında iş yerine ait güvenlik kameralarının incelendiğini belirten Bilginaylar, zanlıların 20 Aralık tarihinde tespit edilerek tutuklandığını kaydetti. Zanlı Kardelen Kıroğlu’na ait evde yapılan aramada çalınan süs eşyalarının tümünün bulunduğunu ifade eden Bilginaylar, evde ayrıca zanlı Gökberk Şenes’e ait olduğu ortaya çıkan yarım gram Senetetik Cannabinoid türü uyuşturucu maddenin de bulunarak emare alındığını kaydetti. Zanlılar hakkında yürütülen soruşturmanın tamamlandığını ifade eden Bilginaylar, üniversite öğrencileri Gökberk Şenes ile Kardelen Kıroğlu’nun teminata bağlanmasını talep etti.

Havadis

Bu haber toplam 1481 defa okunmuştur
Etiketler: , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • TUTUKSUZ YARGILANACAKLAR!24 Aralık 2016 Cumartesi 10:07
  • TEMİNATLA SERBEST BIRAKILDI!24 Aralık 2016 Cumartesi 10:01
  • TAM BİR FELAKET!24 Aralık 2016 Cumartesi 09:46
  • PARMAK İZLERİ UYUŞMUYOR!24 Aralık 2016 Cumartesi 09:42
  • ÖLENLERİN 9'U YOLCUYDU!24 Aralık 2016 Cumartesi 09:33
  • SEBZE GÜNEY'E GİTTİ FİYATLAR UÇTU!24 Aralık 2016 Cumartesi 09:23
  • HAVA KİRLİLİĞİ TEHLİKESİ GEÇTİ!24 Aralık 2016 Cumartesi 09:18
  • SİPARİŞE GÖRE HIRSIZLIK!24 Aralık 2016 Cumartesi 09:13
  • GİRNE'DE HORTUM KORKUTTU23 Aralık 2016 Cuma 19:03
  • FETÖ'CÜLERİN KAÇIŞ YOLU KKTC!23 Aralık 2016 Cuma 17:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ASTROLOJİ
    SİNEMALAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Kıbrıs 724 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 392 444 37 78 | Faks : 392 227 51 35 | Haber Scripti: CM Bilişim