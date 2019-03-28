TÜTÜN ENDÜSTRİSİ GENEL KURULU YAPILDI
Tütün Endüstrisi Limited Şirketi Genel Kurulu yapıldı
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Kıbrıs Türk Tütün Endüstrisi Limited Şirketi’nin Olağan Genel Kurulu Şirket Genel Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Kıbrıs Türk Tütün Endüstrisi Limited Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Ragıp Bingöl, 43’üncü Olağan Genel Kurulunda yaptığı konuşmada şirketin çalışmalarına ilişkin bilgi aktardı.
2018 yılı içerisinde 15 milyon TL’lik yatırım yaptıklarını kaydeden Bingöl, üretim kapasitesini yıllık yaklaşık yüzde 50 oranında artırdıklarını ve şirketi yüzde 21 oranında büyüttüklerini açıkladı.
Bingöl, şirketin 2018 yılı karının bir önceki yıla göre yüzde 40 oranında arttığını kaydetti.
Kıbrıs Türk Tütün Endüstrisi Limited Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Ragıp Bingöl’ün konuşmasının ardından Olağan Genel Kurul basına kapalı devam etti.
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