Tuvaletleri tıkanan aile,borudan çıkanları görünce çocuklarının odasına koştu

Tuvaletleri tıkanan aile, tamircinin borudan çıkardığı prezervatifleri görünce kızlarının ve oğullarının odasına koştu

TikTok fenomeni ve model Deserea Rachel'in evindeki klozet tıkandı. Ailesi, eve tamirciyi çağırdı. Tamircinin tıkanan borudan çok sayıda prezervatif çıkmasının ardından anne ve babası ilk olarak ağabeyinin odasına gitti ancak ağabeyinin durumu reddetmesinin ardından Rachel, prezervatiflerin erkek arkadaşına ait olduğunu itiraf etti. Rachel, yaklaşık 4 ay boyunca prezervatifleri klozete attığını belirtti.

Model Deserea Rachel'in sosyal medyada paylaştığı ifade, sosyal medyada bir anda çok konuşulanlar arasına girdi. Şu anda TikTok'ta çok sayıda takipçisi bulunan Rachel, geçtiğimiz yıllarda başına gelen olayı takipçilerine aktardı.

EVİN KLOZETİ TIKANDI

Rachel'in anlatımına göre, ailesiyle yaşadığı sırada bir gün evlerinin klozeti tıkandı. Ailesi, ne yapacağını düşündükten sonra eve tamirci çağırdı. Tamirci, kısa süreli uğraşının ardından borudan çok sayıda prezervatif çıkardı.

ÇOCUKLARININ ODASINA KOŞTULAR

Aile üyeleri, başlarına gelen durumun ardından hemen çocuklarının odasına koştu. İlk olarak erkek çocuklarının odasına giren aile, prezervatifleri onun atıp atmadığını sordu. Ancak ailenin erkek çocuğu, suçlamaları kesin bir dille reddetti.

BU SEFER KIZLARININ ODASINA GİRDİLER

Öfkeli anne ve baba, bu sefer de kızları Rachel'in odasına girerek, prezarvatifleri onun atıp atmadığını sordu. Önce direten Rachel, daha sonra ise prezervatifleri kendisinin attığını kabul etti.

4 AY BOYUNCA ATMIŞ

Rachel, erkek arkadaşının, ailesinin evine sık sık geldiğini ve ikisinin cinsel ilişkiye girdiğini belirtti. Genç kız, bu ilişkiler sırasında kullandıkları prezervatifleri ise 4 ay boyunca klozete attığını anlattı. Video kısa süre içerisinde çok sayıda görüntülenme aldı.

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin