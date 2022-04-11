Tuvalette adet kanını toplayarak cilt bakımı olarak kullanıyor

Sosyal medya fenomeni Gina Frances, adet döngüsünün doğal bir süreç olduğunu ve kadınların bununla guru duyması gerektiğini savundu. Frances, tuvalette adet kanını toplayarak cilt bakımı olarak kullandığını söyledi. Aynı zamanda regl kanının cilt bakımının yanı sıra bitkileri sulama konusunda iyi bir tercih olduğunu belirtti.

Ergenlik döneminde ilk kez regl olduğunda kendisini kirlenmiş hissettiğini ve bu durumu saklamak zorunda kaldığını ifade eden Frances, sosyal medyadan paylaştığı güzellik trendiyle şaşkınlık yarattı. 28 yaşındaki Frances, adet kanının doğal bir yüz maskesi olarak cilt bakımının ayrılmaz bir parçası haline geldiğini söyledi.

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“BOŞA HARCAMAK İSTEMEZSİNİZ”

Adet döngüsünün ilk gününde fiziksel bir sembol olarak yüzüne kandan bir nokta ya da çizgi koyduğunu ifade eden Frances, “Bu uygulamanın bazı insanlar için zor olabileceğini anlıyorum ama aslında kanınızı bir adet kabında toplayabilir ve cildinize uygulayabilirsiniz. Doğanın yüz maskesi gibi. Akne veya cilt problemleriniz varsa son derece iyileştiricidir. Daha manevi bir düzeyde, uygulama, adet döneminizle bağlantı kurmanıza ve adet kanınızın ne kadar temiz ve saf olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olur” dedi.

Batı Avustralya'da yaşayan Gina, “Bazı insanların bahsettiğim bu uygulamalar hakkında korkmuş veya tiksinmiş olabileceğini anlıyorum. Tuvalette alıyorum ve yüzüme sürüyorum. Besin açısından son derece zengin olan bu kanı boşa harcamak istemezsiniz” diye konuştu.

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