Tuvalette uzun kalıyorsanız dikkat!

Tuvaleti kullanmak her gün birden fazla kez yapılan rutin eylemlerden biridir. Tuvaleti kullanmak yemek yemek, yürümek kadar basit bir eylem olarak görülebilir. Ancak uzmanlar günlük tuvalet alışkanlığının göründüğünden daha fazlası olduğu ve dikkat edilmesi gerektiği konusunda uyarılarda bulundu. Basit gibi görünen bir görev, doğru yapılmadığı takdirde aslında sağlığınıza zarar verebilir. Önemli bir husus, tuvalet gezinizin uzunluğudur, çünkü bu "rektal kanamaya" yol açabilir.

Yapılan araştırmalar insanların haftada ortalama yaklaşık üç buçuk saatini tuvalette geçirdiğini ortaya çıkardı. Bu süre size normal gelebilir ancak bu süre çok iyi değil! Sağlık uzmanı Stephanie Taylor, "Tuvalette oturmaktan, gazete okumaktan veya sosyal medyada gezinmekten keyif alıyor olsanız da, bu rektumunuza zarar verebilir" diye uyardı.

HEMOROİDE NEDEN OLABİLİR!

Uzman, tuvalette çok fazla zaman geçirmenin hemoroidlere neden olabileceğini ve rektal kanamayı tetikleyebileceğini açıkladı.

Tuvalette otururken alt rektumunuzdaki damarlara ekstra baskı uygular. Bu durumun sonucu rahatsız edici olabilen ve rektal kanamaya neden olan hemoroidlere yol açabilir.

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