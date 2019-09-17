TUYAKOV'UN OTOPSİ RAPORU AÇIKLANDI

İskele'de geçtiğimiz Pazar günü ikametgâhı içerisinde rahatsızlanarak yaşamını yitiren 76 yaşındaki Rymzhan Tuyakov’un yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “akciğer, solunum ve kalp yetmezliği” sonucu olduğu tespit edildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.