TUYAKOV'UN OTOPSİ RAPORU AÇIKLANDI
Tuyakov’un otopsi raporu açıklandı
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İskele'de geçtiğimiz Pazar günü ikametgâhı içerisinde rahatsızlanarak yaşamını yitiren 76 yaşındaki Rymzhan Tuyakov’un yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “akciğer, solunum ve kalp yetmezliği” sonucu olduğu tespit edildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
Etiketler : İskele, Rymzhan Tuyakov, ölüm, otopsi
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