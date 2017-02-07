TÜYLER ÜRPERTEN İNFAZ

Küçük kıza korkunç infaz! Kan kaybına dayanamadı

Irak’ın Musul kentinde 10 yaşındaki bir kız çocuğu terör örgütü DEAŞ’ın kadın fanatik

erör örgütü DEAŞ’tan yine insanın kanını donduran bir infaz… Ancak bu kez infazcılar kadın… Kurbansa 10 yaşındaki bir kız çocuğu…

Evlerini temizleyen küçük kız çöpleri dışarı atmak amacıyla kapılarının önüne çıktığı için ölümle cezalandırıldı. Üstelik korkunç bir işkence sonrası hayatını kaybetti.

DEAŞ’lı kadınlar orta çağdan kalma “ısırıcı” anlamına geldiği belirtilen bir aletle Iraklı kıza işkence etti. Küçük kız gördüğü işkence ile o kadar çok kan kaybetti ki sonunda daha fazla hayatat tutunamadı. Faten isimli kızın infazı dehşete düşmüş annesinin gözleri önünde gerçekleştirildi.

Görgü yanıkları Faten’in kan kaybından öldüğünü doğruladı. Sputnik’e konuşan ismi açıklnamayan bir kadın DEAŞ’lı kadınlar için “Niye sürekli hepsi simsiyah giyiniyor? Bu giysiler sürekli bir çanta içindeymişim gibi. Her yerimi kapatıyor. Nefes bile alamıyorum. Güneş görmüyorum bile” diyor.

Küçük kızın infaz edildiği olay dışında 20’li yaşlarda genç bir kadının da kendi peçesiyle 30 kez kırbaçlandıktan sonra öldüğü öğrenildi.

leri tarafından işkence edilerek öldürüldü. Talihsiz kızın tek suçu ise tek başına evlerinin dışına üstelik sadece kapılarının önüne çıkmaktı.