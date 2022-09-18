Tuzla-Mutluyaka anayolunda dikkatsiz sürücü yayaya çarptı: Yaya ağır yaralandı!
Tuzla-Mutluyaka anayolunda dikkatsiz sürücü yayaya çarptı: Yaya ağır yaralandı!
A+A-
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre saat 00:50 sıralarında,Tuzla-Mutluyaka anayolu 1-2 kilometreleri arasında, yönetimindeki TPB 868 plakalı otobüs araç ile batı istikametine doğru seyreden Mustafa YALÇICI (E-55) dikkatsizliği sonucu o esnada yol içerisinde yaya olarak bulunan Yeniboğaziçi’nde sakin Fikret AYDIN’a (E-63) çarpmıştır.
Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan yaya Fikret AYDIN kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisi’nde müşahede altına alınmıştır. TPB 868 plakalı araç sürücüsü Mustafa YALÇICI tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
BRT
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.