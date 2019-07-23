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TUZLA ŞEHİTLERİ ANILIYOR

TUZLA ŞEHİTLERİ ANILIYOR

Tuzla Şehitleri anılıyor

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Tuzla Şehitleri anılıyor.

Tören Tuzla Şehitliği’nde yer alıyor..

Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan, Tuzla şehitleri için yayımladığı mesajda, “Şehitlerimizin emaneti olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni sonsuza dek yaşatmak onurumuzdur” dedi.

Benan, Kıbrıslı Türklerin istiklalini şehitlere borçlu olduğunu vurgulayarak, mesajında “Yurdumuzda insanca yaşayabilmemiz ve bu topraklarda tutuna bilmemiz için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle gazilerimizi saygıyla anıyorum. Ruhunuz şad olsun” ifadelerine de yer verdi.

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