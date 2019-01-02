TV8'den sürpriz karar!

Eser Yenenler'in TV8'de sunduğu talk show programı yeni yılla birlikte gün değiştirdi.

3 Adam programından sonra yoluna tek başına devam eden Eser Yenenler, TV8'de "Eser Yenenler Show"la sevenlerinin tekrar karşısına çıktı.

YAYIN GÜNÜ DEĞİŞTİRİLDİ

Her bölümüne birbirinden ünlü isimlerin konuk olduğu 'Eser Yenenler Show' daha önce çarşamba akşamları Jet Sosyete'den hemen sonra yayınlanıyordu. Sevilen programın yeni yılla birlikte yayın gününde değişikliğe gidildi.

PERŞEMBE AKŞAMI EKRANLARA GELECEK

"Eser Yenenler Show" yeni bölümüyle perşembe akşamları yayınlanacak.