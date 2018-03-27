TV'LERE CEZA YAĞDI!

Yayın Yüksek Kurulu, altı kanala yazılı uyarı cezası; iki televizyon kanalına da ikinci kez aynı ihlali gerçekleştirmesi nedeniyle para cezası verdi

Yayın Yüksek Kurulu’nun ceza verdiği yayın ihlalleri şu şekilde:

30.12.2017 tarihinde Genç TV’de yayınlanan “2. Alu Denizalp Rally Sprint Offroad” yarışında kullanılan “küfürlü ifadeler” nedeni ile yasanın 5(3) “Genel ahlak ve toplum huzurunu korumak” maddesini ihlalinden dolayı kuruluşa yazılı uyarı cezası verilmesine;

29.01.2018 tarihinde Ada TV’de yayınlan, Fadıl Şanverdi’nin konuk olarak katıldığı, sunuculuğunu Cüneyt Oruç’un yaptığı “Gündem Özel (Adadan Dış Bakış)” adlı programda, “Barış ve Demokrasi Yürüyüşü”ne katılanlarla ilgili ifadeler nedeniyle, Yasa’nın 5(10) maddesinde yer alan “Kişi veya kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, zarara uğratıcı aşağılayıcı veya iftira niteliği taşıyan yayın yasaklarına uymak” ve 5(15) “Aksi, yargı kararıyla kesinleşmedikçe hiç kimseyi suçlu olarak ilan etmemek” maddelerini ihlalinden dolayı kuruluşa yazılı uyarı cezası verilmesine;

Kanal T’de 08.02.2018 tarihinde Cavit Özdoğan ve Dr. Hakan Özkul’un birlikte hazırlayıp sundukları “Sağlık ve Yaşam” programında Fitoterapi isimli tedaviye yer verilmesi nedeniyle, Yasa’nın 5(23) “Bu Yasa ve tüzüklerinde reklamlarla ilgili belirlenmiş tüm kurallara uymak” ilkesini ihlalden dolayı yazılı uyarı verilmesine ve “Reklam Yayın İlkeleri, Usulleri ve Reklam Gelirleri Tüzüğü”nün “ 11 ve 13(1) maddelerinin ikinci kez ihlalinden dolayı 2,000 TL para cezası verilmesine;

Yine Kanal T’de 05.03.2018 tarihinde yayınlanan sunuculuğunu Serhat İncirli’nin yaptığı “Günaydın Kıbrıs” adlı programdaki “küfürlü ifade” nedeniyle, 5(3) “Genel ahlak ve toplum huzurunu korumak” maddesinin ihlalinden dolayı kuruluşa yazılı uyarı cezası verilmesine;

Ayrıca 08.03.2018 Kanal T’de yayınlanan sunuculuğunu yine Serhat İncirli’nin yaptığı “Günaydın Kıbrıs” adlı programda reklamı yasak ürünlerden olan “alkol” ismine yer vermesi nedeniyle “Reklam Yayın İlkeleri, Usulleri ve Reklam Gelirleri Tüzüğü ”nün 11 ve 13(1) maddelerinin ikinci kez ihlalinden dolayı 2,000 TL para cezası verilmesine;

Yine Kanal T’de 12.03.2018 tarihinde yayınlanan ve sunuculuğunu yine Serhat İncirli’nin yaptığı “Günaydın Kıbrıs” adlı programda İran’da meydana gelen uçak kazası ile ilgili ifadeler nedeniyle 5(1) “Anayasanın özüne bütünü ile bağlı kalmak ve Anayasanın Genel ilkeler kısmında yer alan ilkelere, demokratik kurallara, kişi haklarına ve toplumsal değer ve çıkarlara bağlı kalmak” , 5(3) “Genel ahlak ve toplum huzurunu korumak” ve 5(10) “Kişi veya kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, zarara uğratıcı aşağılayıcı veya iftira niteliği taşıyan yayın yasaklarına uymak” maddelerinin ihlalinden dolayı yazılı uyarı cezası verilmesine;

Kıbrıs TV’de 25.12.2017 tarihinde Cavit Özdoğan ve Dr. Hakan Özkul’un birlikte hazırlayıp sundukları “Sağlık ve Yaşam” programında Fitoterapi isimli tedaviye yer verilmesi nedeniyle, Yasa’nın 5(23) “Bu Yasa ve tüzüklerinde reklamlarla ilgili belirlenmiş tüm kurallara uymak” ve “Reklam Yayın İlkeleri, Usulleri ve Reklam Gelirleri Tüzüğü “nün 11 ve 13(1) maddelerini ihlalinden dolayı yazılı uyarı cezası verilmesine;

10.02.2018 tarihinde Radyo Juke’da yayınlanan Matbah-ı Amire 5 te 5 isimli yayında “tütün ve tütün mamülleri”ne yer verilmesi nedeniyle Yasa’nın Reklamı Yasaklanan Ürün ve Hizmetler 32 (1) (A) “Alkol, tütün ve tütün mamülleri” maddesini ihlalinden dolayı yazılı uyarı cezası verilmesine;

10.03.2018 tarihinde Diyalog TV’de yayınlanan sunuculuğunu Çiğdem Aydın’ın yaptığı “Güne Merhaba” isimli programda reklamı yasak ürünlerden olan “ilaç” ismine yer vermesi nedeniyle Yasa’nın 32 (1)(B) “İlgili Bakanlıkça reçete ile satışına izin verilen her türlü ilaç ve tedaviler” ve 32 (1)(E) “Başka yasalar ve tüzüklerle yasaklanmış ürün ve hizmetlerin reklamları” maddelerini ihlalinden dolayı kuruluşa yazılı uyarı verilmesine;

Yine Diyalog TV’de 10.03.2018 tarihinde yayınlanan 13:00 Haber Bülteninde reklamı yasak ürünlerden olan “ilaç” ismine ve görüntülerine yer vermesi nedeniyle Yasa’nın 32 (1)(B) “İlgili Bakanlıkça reçete ile satışına izin verilen her türlü ilaç ve tedaviler” ve 32 (1)(E) “Başka yasalar ve tüzüklerle yasaklanmış ürün ve hizmetlerin reklamları” maddelerini ihlalinden dolayı kuruluşa yazılı uyarı verilmesine karar verilmiştir.