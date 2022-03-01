Twitch yayıncısı Amouranth, çıkardığı gazı kavanozlayıp satışa sundu

Amouranth kullanıcı adlı popüler Twitch yayıncısı Kaitlyn Siragusa, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yeni bir işe başladığını duyurdu. Yayıncı, çıkardığı gazı ve küvet suyunu kavanozlayıp ikisini 1200 dolardan satışa sunacağını açıkladı.

Amouranth, Twitch platformundaki en popüler yayıncılardan biridir. Twitch'te ASMR ve Hot Tube yayınları yaparak büyük bir kitleye sahip olan yayıncı, dün paylaşım yaptığı Twitter hesabından yeni bir işe başladığını duyurdu.

TWITCH YAYINCISI ÇIKARDIĞI GAZI SATIŞA SUNDU

Yayıncı, çıkardığı gazı ve saçından bir parçayı kavanoza koyarak satacağını duyurdu. Amouranth yaptığı paylaşımda, "En sevdiğiniz yayıncının nasıl koktuğunu hiç merak ettiniz mi? Şimdi öğrenme şansınız var!" sözlerine yer verdi.

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