Twitter tasarımını değiştirdi! İşte Twitter’in yeni görüntüsü

Twitter tasarımını değiştirdi. Twitter'e giriş yapanlar yeni arayüzle karşılaşmaya başladı. Yeni tasarıma geçiş ile birlikte kullanıcılar, konumlarına bağlı olarak daha fazla canlı yayın izleme şansı bulacak. İşte Twitter'in yeni görüntüsü...

Uzun zamandır aynı tasarımı devam ettiren Twitter, yayınladığı minik güncelleştirmeler ardından tasarımında köklü bir değişikliğe gitti. Bu tasarımın mobil uygulama ile de uyumlu olması dikkatlerden kaçmazken, konuyla ilgili şirketten yapılan açıklamada Twitter’ın daha hızlı çalışması ve kişileştirme söz konusu olduğunda kullanıcılara daha çok seçenek sunmak için bu tasarım değişikliğine gidildiği belirtildi.

BİLGİSAYARDAN GİRENLER İÇİN KEŞİF ÖZELLİĞİ

Yeni tasarıma geçiş ile birlikte kullanıcılar, konumlarına bağlı olarak daha fazla canlı yayın izleme şansı bulacak. Ayrıca bilgisayardan Twitter’a girenler artık keşif özelliğini de kullanabiliyor.

İŞTE TWİTTER’İN YENİ GÖRÜNTÜSÜ

KARANLIK TEMA GELDİ

Twitter’da dikkat çeken bir diğer yenilik ise karanlık tema oldu. Farklı hesaplar arasında geçiş yeni tasarımla daha kolay bir hale getirilirken, yeni arayüze kademeli olarak geçiş yapılacak. Diğer bir deyişle kullanıcıların hepsi bugün yeni arayüzü görmeyecek, kısa süre içinde kendi hesaplarında bu değişikliği fark edecek.