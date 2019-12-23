Twitter uygulamasında güvenlik açığı!

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından Twitter'da Android kullanıcılarını ilgilendiren bir güvenlik açığı tespit edildi. Twitter gizlilik blog sayfasında Android uygulaması için güvenlik açığı olduğunu duyurdu.

Twitter, tespit ettiği güvenlik açığının profilinizi kaybetmenize neden olabileceğini belirtti. Bu duyuruda, tespit edilen güvenlik açığının kötü niyetli kişilerin kullanıcıların hesaplarına erişebilmeye neden olduğu dile getirildi. Hesabı ele geçiren kişi, kullanıcının hesabından tweet atabiliyor, mesaj gönderebiliyor ve hatta dışarıya açık olmayan bilgilere ulaşabilmesine neden oluyor.

iOS’TA SORUN YOK

iOS işletim sisteminin yüklü bulunduğu telefonlar için ise herhangi bir güvenlik sorunu bulunmuyor.

SON VERSİYONU KULLANIN

Android’in özel bir versiyonunda ve platformun uygulamasında olan açıkla ilgili kullanıcılarla iletişime geçildiği ve bundan sonra atılacak adımların bildirildiği belirtildi. Twitter, ilgili kişilerle e-posta ya da uygulama yoluyla iletişime geçti.

Twitter’ın iletişime geçmediği kullanıcılara dahi, Android için son Twitter uygulaması versiyonunu kullanmaları tavsiye ediliyor.