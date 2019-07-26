Twitter yenilendi! Twitter eski haline nasıl döndürülür?

Twitter'ın masaüstü versiyonu yenilendi ve eski düzeni seven, alışkanlıklarını değiştirmek istemeyen kullancılar yeni tasarımdan eskiye nasıl dönülür sorusunu sormaya başladı. Twitter'ın temasının Facebook'a benzediğini ya da Twitter'ın mobil versiyonuyla tamamen aynı olduğunu söyleyenler oldukça ciddi sayıda fakat Twitter'ı eski haline döndürebilecek bazı eklentiler bulunuyor...

Twitter’ın yeni tasarımı birçok kullanıcı tarafından beğenilmedi ve şimdiden eskiye özlem başladı. Bir geliştirici tarafından yayınlanan GoodTwitter, Mozilla Firefox ve Chrome eklentisi internet tarayıcısının Twitter’ın eski tasarımına geri dönmesini sağlıyor.

Eskiye dönmek isteyenler kullandıkları internet tarayacısının eklenti mağazasında GoodTwitter’ı aratarak ilgili eklentiye erişebilir.

7 YILDIR İLK BÜYÜK DEĞİŞİKLİK

Twitter; yeni özelliklerin eklenmesiyle birlikte güncellenmiş masaüstü tasarımının, hızın artmasına yardımcı olacağını ve bu tasarımın, yeni özelliklerin daha hızlı yayılmasını sağladığını söyledi. Güncelleme, platformun 7 yıl içindeki masaüstü sürümüne yapılan ilk büyük tasarım değişikliği oldu.