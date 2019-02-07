Twitter'da bomba yenilik

Twitter'ın kurucusu olan Jack Dorsey, konuyla ilgili yaptığı açıklamada atılan tweet'lerin sonradan düzenlenebilmesini sağlayan özelliğin kullanıcılara sunulacağı müjdesini verdi.

Twitter kullanıcılarının işine fazlasıyla yaracak 'sonradan tweet düzenleme' özelliği çok yakında karşımıza çıkacak. Şirketin CEO'su Dorsey, bu yeni özellikle ilgili konuştu ve çarpıcı bilgiler paylaştı. Dorsey'e göre atılan tweet'lerin düzenlenebilmesi için kullanıcılara bir süre verilecek. Yani atılan bir tweeti günler sonra kullanıcı değiştiremeyecek; aksine bu süre 5 ila 30 saniye gibi bir zaman aralığını kapsayacak.

Twitter'da tweet'lerin sonradan düzenlenebilme özelliğini uzun süredir tartıştıklarını belirten Dorsey, yapılacak değişikliğin maksimum 30 saniye olması gerektiğini, aksi durumda bunun Twitter'ın gerçek zamanlı doğasına aykırı olduğunu düşünüyor.

Düzenle düğmesi ile kullanıcılar paylaştıkları tweet'lerde kelime hatası gördüklerinde saniyeler içinde değişiklik yapabilme hakkına kavuşacak; ancak 30 saniye gerçekten de oldukça kısa bir süre.