Twitter'da doğum tarihinizi sakın değiştirmeyin!

Twitter'da son günlerde yayılan bir akım, kullanıcıların hesaplarının kapatılmasına neden oluyor.

Doğum tarihini 2007 olarak değiştiren kullanıcıların Twitter'da gizli kalan renkli temaları kullanabileceğini iddia eden mesajlara inananlar bu değişikliği yaptığında hesapları kapatılıyor. Peki neden?

Twitter'da kullanıcıları tuzağına düşüren yeni bir akım başladı. Ancak bu kez durum oldukça farklı: Twitter'da doğum tarihinizi değiştirmenizi isteyen 'şakacı' bir grup, Twitter'da kullanıcıların doğum tarihlerini 2007 olarak değiştirdiklerinde renkli renkli gizli temalara ulaşabildiğini söylüyor. Hal böyle olunca kullanıcılar da bu değişikliği sorgusuz sualsiz yapmaya başladı. Ancak bu değişikliğin yapılmasıyla kullanıcıların hesapları kapatılmaya başladığında işin rengi değişiyor.



Twitter, konuyla ilgili uyarıda bulunarak, kullanıcılardan kesinlikle doğum tarihlerini değiştirmemelerini istedi. 2007 olarak tarih değiştirildiğinde yaşınız 12'ye düştüğünden Twitter ilkeleri gereği hesabınız otomatik olarak kapatılıyor. Çünkü şirket, bu yaş ve altındaki kullanıcılara Twitter hesabı vermiyor. Bu işlem otomatik olarak yapıldığından bir uyarı penceresiyle de karşılaşmıyorsunuz.

Twitter hesabınız bu şekilde kapatıldığında tekrar açtırmak da kolay bir işlem değil. Bu süreçte Twitter’a yaşınızın 13’ten büyük olduğunu ispatlamak için müşteri temsilcileriyle irtibata geçerek nüfus cüzdanınızın bir kopyasını göndermeniz gerekiyor.



Yayılan bu 'şaka', aynı zamanda bu değişikliği yapanların Twitter'da 'admin' yani 'yönetici' yetkisi alacağını da iddia ediyor.