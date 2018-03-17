UBP, ALTI BÖLGEYİ DAHA NETLEŞTİRDİ

Ergül ERNUR

Ulusal Birlik Partisi’nde (UBP) dün akşam yine hareketli saatler yaşandı. Partinin yetkili organları bir araya geldi ve yerel seçimlerde kimlerin aday gösterileceğini veya destekleneceğini karara bağlamaya çalıştı.

Akşamki toplantıda Lefkoşa Türk Belediyesi Başka adayı konusunda tereddütler yaşandı. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu’nun kesin gibi görülen adaylığına bir anda tereddütle bakıldı.

İddiaya göre, UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün pazartesi günü Lefkoşa için aday olmak isteyen Hasan Sertoğlu ve Sadık Gardiyanoğlu’yla yeniden konuşacak. Bu görüşmeden çıkacak sonuç merak ediliyor.

UBP dün akşam saatler süren toplantısında altı bölgedeki adaylarını veya destekleyeceği isimleri netleştirdi.

Önceki gün UBP’nin 14 bölgedeki adaylarının belli olduğunu yazmıştık. Ancak bu rakam Lefkoşa’da yaşanan tereddüt nedeniyle 13’e düştü. Dünkü toplantıda da parti, altı bölgeyi daha kesinleştirince UBP’nin “tamam” denilebilecek belediye başkan adayları ve desteklenecek adayları listesi 19’a çıktı.

Lapta Belediyesi için Fuat Namsoy’u başkan adayı çıkaracak olan UBP, Lefke Belediyesi Başkan aday adayları arasındaki seçimi 24 Mart’ta üyeye bırakacak.

UBP, Yeniboğaziçi Belediyesi’nden çıkacak iki bağımsız adaydan hangisini destekleyeceğine henüz karar vermedi.

Önceden netleşen isimler

UBP’nin önceki akşam karara bağladığı 13 isim şöyle:

“Gönyeli Belediyesi Başkan adayı Mustafa Akyön; Alayköy Belediyesi Başkan adayı şu an belediye meclis üyeliğinde bulunan Arif Ulaş; Mağusa Belediyesi Başkan adayı bağımsız olarak seçime girecek olan İsmail Arter; İskele Belediyesi Başkan adayı Hasan Sadıkoğlu; İnönü Belediyesi Başkan adayı UBP MYK kararıyla Turgut Çevirgen; Beyarmudu Belediyesi Başkan adayı İlker Edip; Akdoğan Belediyesi Başkan adayı öğretmenlik yapan Nejdet Akgör; Vadili Belediyesi Başkan adayı Mehmet Adahan; Paşaköy Belediyesi Başkan adayı Habil Tülücü; Güzelyurt Belediyesi Başkan adayı Mahmut Özçınar; Çatalköy Belediyesi Başkan adayı bağımsız aday olarak seçime gireceği söylenen Mehmet Hulusioğlu; Esentepe Belediyesi Başkan adayı Muhammet Aygün; Büyükkonuk Belediyesi Başkan adayı Ahmet Sennaroğlu”.

Dün akşam netleşen 6 isim daha

UBP Dikmen Belediye Başkan adaylığı için Mehmet Özsezer’i; Karpaz Belediyesi için Mehmet Demirci’yi, Lapta Belediyesi için de Fuat Namsoy’u başkan adayı olarak gösterecek.

Girne Belediye Başkanlığına bağımsız aday olarak girecek olan Nidai Güngördü’ye destek kararı alan UBP, aynı şekilde Alsancak Belediyesi bağımsız başkan adayı Fırat Ataser; Geçitkale Belediyesi bağımsız başkan adayı Olsan Oran’a destek verecek.

Değirmenlik’te dört aday adayı

Değirmenlik Belediyesi Başkanlığı için UBP’nin 16 örgütü, üyeye gidilmesine karar vermişti. Bu karar akşamki toplantılarda da teyit edildi. Bu belediye için kulislere dolaşan dört adayı adayı ismi var.

UBP’de yıllardır aktif görevde bulunan Halil Esendağlı’nın, Değirmenlik Belediye Başkan adaylığı için en güçlü isim olduğu parti içerisinde konuşuluyor. Esendağlı haricinde aday adayları arasında Mustafa Şehitoğlu, Bozdağ Töre ve Nejdet Kırgın var.

Bazı bölgelerde adayları üye belirleyecek

Serdarlı Belediyesi Başkan adaylığı için aday adayları arasından seçimi üye yapacak

Aynı şekilde Lefke Belediyesi Başkan adaylığı için de UBP, üç aday adayı arasından seçimi üyeye bıraktı. Dün akşamki toplantıda tarih de belirlendi. 24 Mart’ta Lefke’nin adayı netleşecek.

Yenierenköy en sorunlu bölge

Ülkemizin en sorunlu belediyelerinden olan Yenierenköy Belediyesi Başkan adaylığı için UBP, hala isim belirlemedi. Akşam bu konunun parti içerisinde çok tartışıldığı öğrenildi.

UBP akşam Yeniboğaziçi Belediyesi’nden aday çıkarmama ve iki bağımsız adaydan birini destekleme kararı da aldı.

UBP, Mehmetçik Belediyesi için de karar veremedi.

Kıbrıs