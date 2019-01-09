UBP CİKLOS'TA EYLEM YAPTI!

Ulusal Birlik Partisi, Ciklos’ta yaptığı eylemde, hükümeti sorumluluktan kaçmadan istifaya çağırdı.

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, olayla ilgili raporların yolun yapımında hata, ihmal olduğunu ortaya koyduğunu söyleyerek “burada ihmal hata eksiklik varsa sorumluluğu siyasi makamlar da paylaşmalı istifa etmelidir, bundan kaçamazsınız” dedi.

UBP olarak olayı hassasiyet ve duyarlılık içinde yakından takip ettiklerini belirten Tatar, burada acı olaylar yaşandığını, acı üstüne de siyaset yapmadıklarını ancak mühendis odaları ile polis raporlarının ortaya çıkmasıyla birlikte burada zafiyet, aksaklık ve ihmal olduğunu gördüklerini söyledi.

Tatar, “burada ihmal hata eksiklik varsa sorumluluğu siyasi makamlar da paylaşmalı istifa etmelidir, bundan kaçamazsınız takdir kamuoyunundur, biz hassasiyetle bu konunun yakın takipçisi olacağız” şeklinde konuştu.

UBP Milletvekili Ersan Saner de, rapor üzerine olayın nereden kaynaklandığının ve sebebinin de insan hatası, mühendislik hatası sorunu olduğunun ortaya çıktığını belirtti.