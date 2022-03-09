UBP-DP-YDP hükümetinde kabine değişikliği
UBP-DP-YDP hükümetinde kabine değişikliği
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UBP-DP-YDP hükümetinde kabine değişikliği…
Başbakan Faiz Sucuoğlu,Çalışma Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu’nun istifasını sunduğunu açıkladı.
Hasipoğlu’ndan boşalan göreve Hasan Taçoy, Taçoy’dan boşalan Dışişleri Bakanlığı’na Tahsin Ertuğruloğlu atandı.
Sucuoğlu kabine değişikliğini Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a sundu.
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