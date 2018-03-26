UBP HIZLI BAŞLADI!

Dörtlü koalisyon hükümeti henüz yerel seçimlerde ne yapacağına karar vermedi. CTP ilçe örgütleri kendi adayını çıkarma ve ittifak arasında tartışmaya devam ediyor. UBP ise çalışmalarda sona geldi

Hasan DÜZGÜN

Yerel seçimlerin 24 Haziran veya 1 Temmuz 2018 tarihinde yapılması beklenirken, siyasi partiler de aday belirleme çalışmalarına hız verdi.

Ulusal Birlik Partisi, neredeyse 28 belediyede de çalışmalarında sona gelirken, geçtiğimiz yerel seçimlerde en çok belediye sayısına ulaşan Cumhuriyetçi Türk Partisi’nde ise belirsizlik sürüyor.

İttifak yapılması ve kendi adayının desteklenmesi noktasında ciddi gel- gitler yaşayan CTP, UBP’nin gerisinde kaldı.

Lefkoşa’yı kaybetmek istemeyen TDP, CTP, HP ve DP’nin desteğini talep ediyor. DP ise, ittifak çalışmasının başarıya ulaşması için, başta Mağusa ve Girne olmak üzere çok sayıda bağımsız adayın desteklenmesini istiyor. CTP ise, Mağusa ve Girne’de kendi adayını çıkarmak istiyor.

Halkın Partisi’nin yerel seçimlere yönelik bir iddiası olmadığı, ülkede değişim için siyaset yapılacağı daha önce açıklanmıştı. HP’nin de tabanını serbest bırakarak, bağımsız adayları işaret etmesi bekleniyor.

Yeniden Doğuş Partisi, genel seçimlerde koyduğu “yüzde 10” barajına, yerel seçimlerde ulaşma hedefinde. YDP kadrolarından milletvekilliğine aday olan bir çok isim, şimdi de yerel seçimlerde belediye başkan adayı olmaya hazırlanıyor. YDP de görevde olan bazı bağımsız başkanları destekleme ve kendi adaylarını çıkararak seçimde yer alma düşüncesiyle çalışmalarına başladı.

CTP halen tartışıyor

Yerel seçimlere üç ay kala, Cumhuriyetçi Türk Partisi henüz adaylarını netleştirmedi. Lefkoşa’da TDP’li Mehmet Harmancı’nın desteklenmesi yönünde görüş birliği var. Lefkoşa İlçe Başkanlığı da Harmancı’nın bir dönem daha devam etmesi gerektiğini düşünüyor.

Ancak, Mağusa’da ve Girne’de ilçe yönetimleri seçime kendi adayları ile girilmesini istiyor. Girne İlçesi’nde Mühendis Birol Karaman ismi ön plana çıkmış durumda. Mağusa’da ise, bağımsız olarak adaylığını açıklayan Akademisyen Ulaş Gökçe TDP ile birlikte CTP’nin de desteğini talep etti. Ancak, Oktay Kayalp, dört sene önce devrettiği belediye başkanlığını, “zirvedeki belediye, şimdi batırıldı, kurtarılmayı bekliyor” diyerek göreve talip. Kayalp’ın başka bir partili öne çıkarsa, adaylıkta ısrar etmeyeceği öğrenildi.

Mevcutlar aday

CTP’de, özellikle kırsalda başarı gösteren belediye başkanlarının tamamı yeniden aday. Lefke, Esentepe, Geçitkale, Akdoğan, Serdarlı, Mehmetçik ve Dipkarpaz’da ilk dönemlerini tamamlayan belediye başkanlarının yeniden seçim kazanması bekleniyor.

Gönyeli’de Ahmet Benli, Değirmenlik’te Osman Işısal, Dikmen’de Yüksel Çelebi ve İnönü’nün bağımsız belediye başkanı Ali Öncü de seçime hazır.

TDP ittifak istiyor

Toplumcu Demokrasi Partisi, ısrarla ittifak yapılmasını savunuyor. Lefkoşa’da Mehmet Harmancı’ya destek verilmesini isteyen TDP, Mağusa’da da Ulaş Gökçe ismine ortak destek vermeye hazır.

TDP, bunun dışındaki tüm bölgeleri, mevcut CTP’li başkanların desteklenmesi de dahil ittifak kapsamında değerlendiriyor.

DP’nin şartları ağır

Demokrat Parti’nin dörtlü koaliyon hükümetinin yerel seçimlerde de işbirliği yapması için masaya koydu şartlar ise oldukça ağır. Özellikle CTP’nin bu şartları kabul etmesi kolay değil.

DP, bir önceki seçimlere, Girne’de Nidai Güngördü, Mağusa’da İsmail Arter, Çatalköy’de Mehmet Hulusioğlu, Alsancak’ta Fırat Ataser, Yeniboğaziçi’nde de Katip Demir’e destek vermişti.

DP, aynı şekilde bağımsız adaylarla birlikte, Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan’a destek verilmesini talep ediyor. CTP ilçe başkanları ise bu işbirliğini reddediyor.

İttifak zor

Bir önceki seçimlerde, CTP’li adaylara karşı, UBP ve DP geniş bir işbirliği yapmıştı. Şimdi ise, dörtlü koalisyon hükümetinin UBP’ye karşı ittifak yapması gündemde. Ancak, özellikle CTP ve DP’nin çok sayıda adayının bulunması ittifak yapılmasını zorlaştırıyor.

UBP hazır

Ulusal Birlik Partisi ise, kısa sürede belediye başkan adaylarını belirleme çalışmalarının sonuna geldi. Mevcutların tamamının aday olması için prensip kararı alındı.

Peşi sıra, MYK kararı ile, Lefkoşa ve Gönyeli başta olmak üzere bir çok bölgede adaylar genel merkez kararı ile belirlendi. Lefke ve Değirmenlik için ise, üye onayı istenerek sandık kuruldu. Yenierenköy ve Akıncılar dışında kalan, 26 belediyede UBP adayları seçim için hazır.

Bağımsızlara destek

UBP, geçtiğimiz seçim de destek verdiği bağımsız belediye başkanlarına aday olmaları halinde bu seçim de destel verme kararı aldı.

Girne’de Nidai Güngördü, Mağusa’da İsmail Arter, Çatalköy’de Mehmet Hulusioğlu, Alsancak’ta Fırat Ataser’e destek verecek. Dört yıl önce Geçitkale’de UBP adayı olan Olsan Oran ve Yeniboğaziçi’nde Mustafa Zurnacılar, 2018 seçimlerinde bağımsız aday olacak. Olsan Oran’a destek verilme kararı alındı.

Yeniboğaziçi’nde ise, Mustafa Zurnacılar ile birlikte, mevcut başkan Katip Demir de UBP’den destek talep ediyor. UBP’nin Mustafa Zurnacılar isminde karar kılması bekleniyor.

İki yerde seçim

UBP’de, sadece Lefke ve Değirmenlik’te üyeye gidildi. Bir çok bölgede üyeye gidilmesi talebi ise genel merkez kararı ile reddedildi. Lefke’de Timuçin Pirgalıoğlu, Değirmenlik’te ise Bozdağ Töre belediye için başkan adayı oldu.

Merkez belirledi

11 belediyede ise, UBP genel merkezi ve bölgedeki örgütlerin ortak kararı ile başkan adayları belirlendi.

Merkez kararı ile aday olan isimler şöyle: Lefkoşa Hasan Sertoğlu, Gönyeli Mustafa Akyön, Mehmetçik Cenk Şeren, İnönü Turgut Çevirgen, Serdarlı Halil Kasım, Esentepe Muhammet Aygün, Alayköy Arif Ulaş, Dikmen Mehmet Özsezer, Dipkarpaz Mehmet Demirci, Tatlısu Ali Çil, Akdoğan Nejdet Akgör.

UBP hastalığı nüksetti

Her dönem UBP’nin yerel seçimlerde yaşadığı “kendi kendine rakip olma hastalığı” bu seçimlerde de nüksetti.

Aday adayı olan ve merkez tarafından adaylığı uygun görülmeyen isimler, oldukları bölgelerde bağımsız aday olmak için kolları sıvadı.

En büyük sıkıntı Lefkoşa’da yaşanıyor. İlçe Başkanı sadık Gardiyanoğlu, “ön seçimsiz” Hasan Sertoğlu’nun aday yapılmasına karşı çıktı. Gardiyanoğlu’nun “bağımsız aday olacağı” dahi yazılıp çiziliyor.

Aynı şekilde, Vadili, İnönü, Mehmetçik, Dipkarpaz, Büyükkonuk ve Esentepe’de sorunlar yaşanıyor. Bu bölgelerde, UBP’nin aday yapmadığı isimlerin bağımsız olarak seçimlerde yer alması gündemde.

İşte Mevcut Belediye Başkanları:

Lefkoşa: Mehmet Harmancı (TDP- BKP- Baraka)

Gazimağusa: İsmail Arter (Bağımsız)

Girne: Nidai Güngördü (Bağımsız)

Gönyeli: Ahmet Benli (CTP)

Değirmenlik: Osman Işısal (CTP)

Alayköy: Hulusi Manisoy (CTP)

Akıncılar: Hasan Barbaros (CTP)

Akdoğan: Ahmet Latif (CTP)

Beyarmudu: İlker Edip (UBP)

İnönü: Ali Öncü (Bağımsız)

Paşaköy: Habil Tülücü (UBP)

Serdarlı: Salih Bayraktar (CTP)

Geçitkale: Hasan Öztaş (CTP)

Tatlısu: Hayri Orçan (DP)

Vadili: Mehmet Adahan (UBP)

Yeniboğaziçi: Katip Demir (Bağımsız)

Alsancak: Fırat Ataser (Bağımsız)

Çatalköy: Mehmet Hulusioğlu (Bağımsız)

Dikmen: Yüksel çelebi (CTP)

Esentepe: Cemal Erdoğan (CTP)

Lapta: Fuat Namsoy (UBP)

Güzelyurt: Mahmut Özçınar (UBP)

Lefke: Aziz Kaya (CTP)

İskele: Hasan Sadıkoğlu (Bağımsız- UBP)

Büyükkonuk: Ahmet Sennaroğlu (CTP- UBP)

Yenierenköy: Mesut Yıkıcı (CTP- İstifa etti)

Dipkarpaz: Suphi Coşkun (CTP)

Mehmetçik: Cemil Sarıçizmeli (CTP)

Havadis