UBP-HP HÜKÜMETİ DERHAL İSTİFA ETMELİDİR

Kovid 19 salgını sürecinde hastalığın yayılmaması için halkımızın göstermiş olduğu sağduyu sonucunda sağlıkla ilgili büyük kayıp yaşanmaması sevindirici olmakla birlikte bu süreçte UBP-HP Hükümetinin almış olduğu kararlar ve bu kararların uygulanmasında ortaya koymuş olduğu tutarsızlıklar pes dedirtecek niteliktedir.

1 Temmuz tarihine kadar ülkemize yurt dışından karantinasız giriş olmayacağı yönünde Bakanlar Kurulu kararı alınmış olmasına rağmen geçtiğimiz Cuma günü Antalya’dan Ercan Havaalanına özel bir uçakla gelen 9 kişinin elini kolunu sallayarak ülkemize girmesi hiçbir şekilde izah edilemeyecek skandal niteliğinde bir olaydır.

UBP-HP Hükümeti “sağlık” gerekçesiyle Güney Kıbrıs’ta çalışan ve üç aydan beridir işsiz kalan kendi yurttaşlarına işlerine gidebilmeleri için “14 günlük karantina veya gidip de gelmeme” seçeneği dışında hiçbir seçenek sunmazken diğer yandan “yatırımcı” adı altında kimi kişilerin elini kolunu sallayarak ülkemize girmesinin hiçbir haklı izahı olamaz.

Üç aylık şüreçte ikinci dalga olasılığına karşı sağlık altyapısını güçlendirme adına elle tutulur hiçbir icraat ortaya koymayan, özellikle pandemi hastanesi yapılması ile ilgili somut hiçbir adım atmayan UBP-HP Hükümetine halkın güveni kalmamıştır. Halkın sağlığını hiçe sayan ve kendi aldıkları kararlara da aykırı olan bu son olay da bardağı taşırmıştır. Derhal istifa edip gitmeleri halk için yapacakları en doğru şey olacaktır.

Sendikal Platform adına;

Güven Bengihan

KTAMS Başkanı