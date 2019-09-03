UBP-HP HÜKÜMETİ YÜZ GÜNÜNÜ GERİDE BIRAKTI

Ulusal Birlik Partisi (UBP)-Halkın Partisi (HP) koalisyon hükümeti yüz gününü geride bıraktı.

22 Mayısta kurulan hükümet 1 Haziran’da güvenoyu aldı.

Hükümet geride kalan yüz günlük icraatlarını bu akşam saat 19:00’da düzenlenecek basın toplantında kamuoyu ile paylaşacak.

Lefkoşa Merit Otel’de yer alacak olan basın toplantısı BRT’den canlı olarak yayınlanacak.