UBP-HP HÜKÜMETİ YÜZ GÜNÜNÜ GERİDE BIRAKTI
UBP-HP hükümeti yüz günlük icraatlarını değerlendirecek
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Ulusal Birlik Partisi (UBP)-Halkın Partisi (HP) koalisyon hükümeti yüz gününü geride bıraktı.
22 Mayısta kurulan hükümet 1 Haziran’da güvenoyu aldı.
Hükümet geride kalan yüz günlük icraatlarını bu akşam saat 19:00’da düzenlenecek basın toplantında kamuoyu ile paylaşacak.
Lefkoşa Merit Otel’de yer alacak olan basın toplantısı BRT’den canlı olarak yayınlanacak.
Etiketler : UBP, HP, koalisyon hükümeti
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