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  3. UBP-HP Koalisyon Hükümeti’nin kabinesi belli oldu.
UBP-HP Koalisyon Hükümeti’nin kabinesi belli oldu.

UBP-HP Koalisyon Hükümeti’nin kabinesi belli oldu.

Yeni kabine belli oldu

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Başbakan: Ersin Tatar

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı: Kudret Özersay

Maliye Bakanlığı: Olgun Amcaoğlu

İçişleri Bakanlığı: Ayşegül Baybars

Eğitim Bakanlığı: Nazım Çavuşoğlu

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı: Tolga Atakan

Turizm Bakanlığı: Ünal Üstel

Sağlık Bakanlığı: Ali Pilli

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı: Hasan Taçoy

Tarım Bakanlığı: Dursun Oğuz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: Faiz Sucuoğlu

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