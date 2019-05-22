UBP-HP Koalisyon Hükümeti’nin kabinesi belli oldu.
Yeni kabine belli oldu
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Başbakan: Ersin Tatar
Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı: Kudret Özersay
Maliye Bakanlığı: Olgun Amcaoğlu
İçişleri Bakanlığı: Ayşegül Baybars
Eğitim Bakanlığı: Nazım Çavuşoğlu
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı: Tolga Atakan
Turizm Bakanlığı: Ünal Üstel
Sağlık Bakanlığı: Ali Pilli
Ekonomi ve Enerji Bakanlığı: Hasan Taçoy
Tarım Bakanlığı: Dursun Oğuz
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: Faiz Sucuoğlu
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