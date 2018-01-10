UBP HÜKÜMET ORTAĞI BULAMIYOR!

7 Ocak seçiminde 21 milletvekiliyle birinci parti çıkan UBP, hükümeti kurma konusunda gittikçe yalnızlaşıyor. CTP ve HP’nin ardından, TDP’nin güçlü ismi LTB Başkanı Harmancı ve UBP’nin ortağı DP’nin Genel Sekreteri Özcafer de UBP’yle hükümet kurmayacaklarını açıkladı. UBP’yle henüz bir iş birliğine gidip gitmeyeceğini açıklamayan tek parti ise YDP. Bu arada YDP koalisyona “Evet” dese bile, UBP-YDP vekil.

7 Ocak seçiminde 21 milletvekiliyle birinci parti çıkan UBP, hükümeti kurma konusunda gittikçe yalnızlaşıyor. CTP ve HP’nin ardından, TDP’nin güçlü ismi LTB Başkanı Harmancı ve UBP’nin ortağı DP’nin Genel Sekreteri Özcafer de UBP’yle hükümet kurmayacaklarını açıkladı. UBP’yle bir iş birliğine soğuk olduğunu belirtmeyen tek parti ise YDP oldu.

Parti Genel Başkanı Erhan Arıklı, böyle bir teklif almaları halinde bunu parti yetkili organlarında görüşeceklerini söyledi. Bu arada YDP koalisyona “Evet” dese bile, UBP-YDP vekil sayısının 23’te kalması nedeniyle bir hükümet kurulması mümkün değil.

Partilerin tavırları netleşmeye başladı

Geçtiğimiz Pazar günü gerçekleşen Milletvekili Erken Genel seçiminin tamamlanmasının hemen ardından olası “Koalisyon” formülleri gündemin ilk sırasına oturdu. UBP’nin 21, CTP’nin 12, HP’nin 9, TDP’nin 3, DP’nin 3 ve YDP’nin 2 milletvekili çıkardığı seçimin ardından meclise girmeyi başaran partilerin oluşacak yeni hükümet konusunda tavırları da netleşmeye başladı.

HP, UBP’yle “Asla olmaz” diyen ilk parti

Kudret Özersay’ın Genel Başkanlığını yaptığı HP, UBP’yle herhangi bir koalisyon kurmayacağını açıklayan ilk parti oldu.

“Biz bu statükoya ortak olmayız”

Özersay, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Biz bu statükoya ortak olmayız” dedi. Özersay açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “ Mesele şahsi yahut parti olarak başarılı olma meselesi değildir, mesele vekil seçilme ve meclise girme meselesi hiç değildir, bu nedenle bana göre ortaya çıkan sonuç ülkemin geleceği açısından pek de iç açıcı değildir.

Bir gerçeği kabul etmek zorundayız, sandığa giden seçmenin büyük çoğunluğu mevcut statükonun devamı yönünde oy kullanmıştır, üstelik yapılan tüm hukuksuzluklara, usulsüzlüklere ve etik dışı saçmalıklara rağmen. Sözümüzün arkasındayız, biz bu statükoya ortak olmayız.”

CTP Genel Başkanı Erhürman:

“UBP’yle koalisyon konusunda tavrımız net”

Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman da seçimin tamamlanmasının hemen ardından Parti Genel Merkezi’nde yaptığı açıklamada, “Biz seçimden önce tavrımızı koyduk, bu tavıra bağlıyız. Tavrımızı değiştirecek değiliz.

UBP ile bir koalisyon kurulmasına Parti Meclisimizin onay vereceğini hiç düşünmediğimi paylaşmıştım. CTP Genel Başkanı olarak düşüncem aynıdır.

Koalisyon konusunda önceki söylemlerimizde duruyoruz.

Seçimden önce başka, sonra başka söyleyen bir parti hiçbir zaman olmadık” dedi.

DP Genel Sekreteri Özcafer:

“UBP, DP, YDP koalisyonuna sıcak bakmıyorum”

UBP’nin şu anki ortağı durumunda olan DP’nin Genel Sekreteri Afet Özcafer de UBP-YDP-DP koalisyonuna karşı olduğunu açıklayarak, "Ulusal Birlik Partisi, Demokrat Parti, Yeniden Doğuş koalisyonuna ben Genel Sekreter olarak buna sıcak bakmıyorum. Çünkü bu hükümet döneminde epey bir yara aldığımızı düşünüyorum. Ama başka türlü hükümet kurma çalışmaları olacaksa da tabi ki sorumluluğumuzu yerine getirmek adına adım atabiliriz diye düşünüyorum" dedi.

LTB Başkanı Harmancı: “TDP, UBP’nin yanına yama olmaz”

7 Ocak seçiminde 3 vekille parlamentoda yer almayı başaran TDP de dün itibarıyla UBP’yle koalisyon ortaklığı konusunda sessizliğini bozdu.

Partinin etkili isimlerinden Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmeyle kafalardaki soru işaretlerini yanıtladı. Harmancı, “TDP UBP’nin yanına yama olmaz” dedi. Harmancı’nın açıklamaları şöyle: “Israrla UBP’li bir koalisyonda TDP’yi de yazanlara ve kafalarından değişik senaryolar kuranlara gülüyorum sadece…Geçelim bunları arkadaşlar, TDP, UBP’nin yanına yama olmaz. Bana göre TDP açısından ortadaki tek seçenek yolsuzlukları sorgulayabilecek geçiş hükümeti ile birlikte yeni seçim yasası çalışılarak erken seçime gitmektir.”

YDP Genel Başkanı Arıklı:

“Ortaklığa partinin yetkili organları karar verecek”

UBP’yle olası bir koalisyon kurma noktasında tek farklı açıklama ise YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’dan geldi. Arıklı, dün BRT’de yayınlanan bir programda yaptığı açıklamada, böyle bir teklif gelmesi halinde bunu partinin yetkili orgnlarında ele alıp değerlendireceklerini kaydetti. Arıklı, “Siyasette toptan retçi olmamak lazım” dedi.

UBP ile YDP’nin sayıları hükümet kurmaya yetmez

Bu arada, UBP’yle herhangi bir ortaklığa girmeyeceğini açıklayan 4 partinin aksine böyle bir teklif gelmesi halinde değerlendireceğini açıklayan YDP, UBP’yle bir ortaklığa “Evet” dese bile bu matematiksel olarak mümkün değil. 7 Ocak seçimi sonuçlarına göre UBP 21, YDP ise 2 milletvekiliyle parlamentoda temsil hakkı kazandı. 21 ile 2 bir araya geldiğinde ortaya çıkan 23 sayısı bir hükümet oluşumuna cevaz vermiyor. Olası bir hükümet oluşumu için 50 parlamentolu mecliste en az 26 milletvekiline ihtiyaç var.

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