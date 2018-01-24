'UBP İLE GÖRÜŞME ZAMAN KAYBI!'

DP Genel Merkezi’nde 4’lü bir koalisyon hükümeti kurulması için bugün gerçekleştirilen görüşmeden sonra basın mensuplarının soruları üzerine HP Genel Başkanı Kudret Özersay UBP Genel Başkanı ve Başbakan Hüseyin Özgürgün ile bir koalisyon hükümeti kurulmaması yönünde partisinin alınmış bir kararı bulunduğunu anımsatarak, bu aşamada Hüseyin Özgürgün ile görüşmenin zaman kaybı olduğunu söyledi ve onunla görüşmeyeceklerini belirtti.

Kudret Özersay: “Bizim koalisyon hükümeti olmayacaksa UBP ile görüşmemize bu aşamada gerek yoktur. Bu nedenle zaman kaybına neden olmamak için böyle bir görüşmeye gerek olmadığını düşünüyorum”dedi