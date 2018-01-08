"UBP İLE KOALİSYONA YOKUZ!"

Halkın Partisi Parti Meclisi sosyal medyadan UBP ile koalisyon görüşmesi yapmama kararı aldıklarının duyurdu.

İşye o açıklama:

Halkın Partisi Parti Meclisi az önce gerçekleştirdiği toplantısında oy birliği ile UBP ile koalisyon kurmama ve bu nedenle de UBP ile herhangi bir koalisyon görüşmesi yapmama kararını almıştır.