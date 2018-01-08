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"UBP İLE KOALİSYONA YOKUZ!"

"UBP İLE KOALİSYONA YOKUZ!"

Halkın Partisi UBP ile koalisyon görüşmesi yapmama kararı aldı.

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Halkın Partisi Parti Meclisi sosyal medyadan UBP ile koalisyon görüşmesi yapmama kararı aldıklarının duyurdu.

İşye o açıklama:

Halkın Partisi Parti Meclisi az önce gerçekleştirdiği toplantısında oy birliği ile UBP ile koalisyon kurmama ve bu nedenle de UBP ile herhangi bir koalisyon görüşmesi yapmama kararını almıştır.

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