UBP KADIN KOLLARININ BUGÜN YAPACAĞI ETKİNLİK ERTELENDİ
UBP Kadın Kollarının bugün yapılacak etkinliği ertelendi
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Ulusal Birlik Partisi Kadın Kolları’nın bugün öğleden sonra 14.00’te Lefkoşa’da Paradise Park’ta yapılması kararlaştırılan çay partisi , Anavatan Türkiye’de meydana gelen deprem nedeniyle ertelendi.
Çay partisi 1 Şubat Cumartesi günü, aynı saat ve yerde yapılacak.
Etiketler : UBP, kadın kolları, etkinlik, ertelenme
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