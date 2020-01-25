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UBP KADIN KOLLARININ BUGÜN YAPACAĞI ETKİNLİK ERTELENDİ

UBP KADIN KOLLARININ BUGÜN YAPACAĞI ETKİNLİK ERTELENDİ

UBP Kadın Kollarının bugün yapılacak etkinliği ertelendi

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Ulusal Birlik Partisi Kadın Kolları’nın bugün öğleden sonra 14.00’te Lefkoşa’da Paradise Park’ta yapılması kararlaştırılan çay partisi , Anavatan Türkiye’de meydana gelen deprem nedeniyle ertelendi.

Çay partisi 1 Şubat Cumartesi günü, aynı saat ve yerde yapılacak.

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